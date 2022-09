Agostinelli: “Osimhen isolato? Vi dico la mia. Mercato ottimo, ma la partenza di Koulibaly…”

Andrea Agostinelli, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio.

“Quale modulo potrebbe agevolare il rendimento di Osimhen? La differenza tra il 4-2-3-1 e il 4-3-3 è davvero sottile. Nel primo caso Zielinski si trova più vicino ad Osimhen e può offrirgli un apporto notevole. Il motivo per il quale spesso Victor è da solo è legato ai movimenti degli esterni, i quali tendono ad allargarsi piuttosto che avvicinarsi al nigeriano. Attualmente il Napoli è partito bene, ha sbagliato soltanto la gara con il Lecce. La campagna acquisti del Napoli è stata ottima, anche se la partenza di Koulibaly ha lasciato un vuoto. È stato giusto voltare pagina e avviare un nuovo ciclo, sono positivo per quanto concerne il club azzurro. Manca un’alternativa ad Anguissa? Ndombele viene da un campionato importante, deve, tuttavia, ambientarsi alla Serie A. Non ha disputato un’ottima prestazione con il Lecce, ma anche l’intera formazione non ha brillato. Cosa c’è da aspettarsi da giovani come Zerbin e Gaetano? Sono ragazzi di qualità, il tecnico dovrebbe tenerli in considerazione. Giocheranno sicuramente di meno rispetto allo scorso anno, ma è uno step necessario per la loro carriera. Giudizio sulla Lazio di Sarri? Che gara sarà con gli azzurri? Sarà una partita spettacolare, entrambe le squadre hanno calciatori importanti. Sarà un match aperto. Osimhen e Luis Alberto potrebbe risolvere la sfida con delle loro giocate”.