Calzona: “Lobotka? Può dare ancora di più. Hamsik? Abbiamo un rapporto meraviglioso”

Francesco Calzona, ex collaboratore tecnico di Luciano Spalletti, è divenuto commissario tecnico della Slovacchia. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, ha parlato del suo addio al Napoli e non solo.

“Non è stato semplice lasciare il mio incarico al Napoli, lì ho avuto ottimi rapporti e una grande collaborazione. Ma dopo il primo incontro con la Federazione ho deciso che questa esperienza avrebbe fatto per me. Hamsik? Abbiamo un rapporto meraviglioso, avendo lavorato insieme per tre anni al Napoli. Lo rispetto come persona e sono contento dei suoi consigli. Tuttavia sono stato scelto dalla federazione, Hamsik mi ha solo consigliato. Ho provato a convincerlo a tornare in Nazionale, ma ha rifiutato. L’anno scorso ho rifiutato un’offerta in Serie A come allenatore perché volevo restare a Napoli. Penso sia stata la decisione giusta. Lobotka? È un grande calciatore e una grande persona. È come Hamsik, uno di poche parole. E a me piacciono i leader tranquilli come loro. L’anno scorso ha fatto benissimo in Serie A e credo che possa dare ancora di più”.