Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli ha voluto dire la sua su Napoli-Lecce e su Spalletti. Ecco quanto evidenziato:

“Spalletti si è dato 4,5 da solo nel momento in cui toglie Ndombele e Raspadori. Facendo questi cambi all’intervallo dichiara il suo errore. Ndombele sicuramente non è in condizione, Raspadori invece non ha trovato la posizione giusta.

Elmas, nonostante abbia segnato, ha detto più volte che quella di esterno sinistro non è la sua posizione preferita ed è vero, è stato fuori dal gioco, basta vedere quanti pochi palloni ha toccato. Elmas può fare anche gol, ma nient’altro. Non era meglio mettere Elmas mezzala e Raspadori a sinistra in un 4-3-3? Poi mi chiedo: perchè un giocatore sicuramente molto promettente come Raspadori, ha avuto subito la maglia da titolare alle spalle di Osimhen mentre Mertens, uno che ha fatto la storia del Napoli, ha dovuto aspettare la trentacinquesima giornata?”.