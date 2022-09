Keylor Navas attraverso il proprio profilo Facebook chiude definitivamente le porte ad un suo trasferimento dal PSG.

Questo il post comparso pochi minuti fa che conferma:

”Dopo un’estate di molta incertezza è arrivato il giorno di ringraziare i club e gli hobby che si sono interessati a me, valorizzando il mio lavoro e la mia carriera. È un orgoglio sentirsi così amati, scommettere su uno. È anche tempo di comunicarvi che continuerò a lavorare sodo a Parigi, senza perdere la fede, aiutando la squadra in tutto il possibile, senza arrendermi e come al solito dando il massimo ogni giorno. Grazie per i vostri auguri, continuiamo nella lotta della mano di Dio!”