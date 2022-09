Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano, ha rilasciato delle dichiarazioni durante la trasmissione A Tutto Mercato in onda su TMW Radio. Questo quanto evidenziato da MondoNapoli:

Si aspettava un ruolo così determinante per Politano in questo Napoli?

“Dico sinceramente che secondo me Politano è e sarà un grande giocatore. A 29 anni ancora non è ancora esploso mostrando il suo massimo livello. È uno dei pochi calciatori che può davvero cambiare o determinare una partita da solo”.