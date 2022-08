È presto per giudicare, parlare di scudetto, criticare

Il Napoli, dopo due roboanti vittorie, non è andato oltre lo 0-0 contro la Fiorentina. Una partita molto tattica, in cui nessun avversario ha realmente surclassato l’altro, anche nelle fasi finali del match dove, per forza di cose, le squadre si sono maggiormente sbilanciate. Una partita con un esito simile, può essere in grado di aprire numerosi dibattiti. Si può parlare di un Napoli realmente non pronto per i piani alti della classifica, così come una squadra che alla lunga crescerà. Semplicemente, è presto per dare giudizi. La stagione è ancora in fase embrionale, e per un club che ha operato un corposo mercato, non si può dare fin da subito un parere degno di nota. Questo al di là del valore della Fiorentina, che saprà essere un avversario tosto per chiunque la fronteggi.

Al Napoli, per vincere, sarebbe servita più qualità, ma lo stesso si può dire per la viola. In parole povere, la sfida è stata equilibrata, e il pareggio finale non toglie nulla a nessuna delle due compagini. Per emettere sentenze ci sarà tempo, anche perché il calendario segna quella che è la terza giornata. Certo, per vincere lo scudetto ci vuole una cattiveria diversa, ma ad oggi i partenopei non possono porsi obiettivi. Il vero punto di forza in questa stagione infatti, potrebbe essere proprio il ragionare, come in questo caso, passo dopo passo.