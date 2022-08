La sliding door di Fiorentina-Napoli. E se…

E se il colpo di testa di Hirving Lozano fosse stato convertito in gol di cosa si sarebbe parlato? Nel calcio, così come in ogni aspetto della vita, ad avere un peso considerevole sono le sliding doors, quelle situazioni in cui una sola virgola può stravolgere ogni certezza. I momenti che fanno pensare al classico: “E se avessi fatto così?”. L’universo calcistico è pieno di questi momenti, cosa che ovviamente capita anche ai partenopei. Nel match con la Fiorentina, questa è capitata sulla testa di Lozano che, a due passi dalla porta, ha spedito il pallone a lato dello specchio della porta. Il messicano, al termine della sfida, è stato il calciatore più criticato, e non solo per il mancato gol. Ma se quel pallone fosse entrato, a quest’ora di cosa parleremmo?

Quella rete avrebbe consentito al Napoli di passare in vantaggio e di iniziare alla grande il secondo tempo. Inoltre, sarebbe significato il secondo assist in campionato di Khvicha Kvaratskhelia, anche lui tra i meno apprezzati dell’incontro. Il Napoli avrebbe poi vinto? Ora non ha più senso porsi il quesito, poiché con i se e con i ma non si va da nessuna parte, ma questo è il mondo delle sliding doors, quei momenti che tengono incollati al soffitto a pensare a come sarebbe potuta finire se solo quell’attimo fosse andato diversamente. Probabilmente, Lozano sarebbe diventato di diritto l’uomo del match, così come Kvara avrebbe evitato le prime – ingiuste – critiche. Sono questi i momenti in cui il Napoli deve imparare a colpire per crescere: sfruttare nella maniera più cinica possibile certe occasioni, per evitare che si trasformino in rimpianti.