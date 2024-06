Sky – Kvaratskhelia per il Napoli è incedibile

Il Napoli è fermo e deciso: Kvaratskhelia non andrà via. Conte lo ritiene un tassello imprescindibile e il comunicato di ieri sera, dopo le parole del padre e dell’agente del georgiano, va proprio in questo senso. Il Napoli vuole sacrificare solo Osimhen, non anche Kvara.

Alla fine non dovrebbero esserci troppi problemi per il rinnovo, al di là dell’entità dell’offerta del PSG. Kvaratskhelia ha parlato con Conte e gli ha mostrato la sua felicità per il suo arrivo. Dal fronte giocatore pare che tutto possa rientrare serenamente, anche se c’è un contratto da adeguare e De Laurentiis vuole farlo, rendendolo il giocatore più pagato della rosa.

Fonte: Sky Sport