La partita di questa sera è stato piuttosto animata. Falli, diverbi, occasioni da ambedue le parti e pubblico caloroso. Fin da subito c’è stata un’aria pesante e pronta ad esplodere. Sono serviti 90′ poi la polveriera è esplosa. Non si conoscono bene i motivi ma alla fine dell’incontro il mister del Napoli, Luciano Spalletti, si è diretto con aria minacciosa verso i tifosi. La contestazione però non è iniziata verso l’intera tifoseria. Il tecnico ha discusso animatamente con un solo tifoso. Non sono chiari i motivi di questo spiacevole siparietto che non è mai bello da vedere!