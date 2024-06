Marsiglia su Lindstrom, ma c’è anche il Lione. L’intenzione del Napoli

Jesper Lindstrom non ha attraversato una buona stagione al suo esordio nel campionato italiano. Il danese non ha trovato molto spazio nell’annata 23/24, giocando pochissimo nonostante i 3 diversi allenatori cambiati in pochi mesi. Ora su di lui ci sono due squadre: Lione e Marsiglia.

Secondo la Gazzetta dello Sport, entrambe le squadre francesi avrebbero richiesto l’esterno in prestito ma la formula non convince il Napoli, che non ha intenzione di accettare prestiti secchi e vorrebbe piuttosto cercare il modo di cedere Lindstrom.