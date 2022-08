CdM – Ounas potrebbe dire addio, varie squadri francesi sull’algerino

Adam Ounas è arrivato al Napoli dal Bordeaux ormai anni fa, ma non si è mai riuscito ad imporre dimostrando tutte le sue qualità. L’esterno algerino ha sempre avuto bisogno di altre piazze per fare bene e giocare come più gli piace. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ne ha parlato oggi, dando anche novità sul suo futuro. Al momento il giocatore ha molti estimatori, sia in Italia che in Francia, negli ultimi giorni la Sampdoria sembra essersi fatta avanti. Le offerte per il calciatore ci sono, ma nessuna sembra soddisfare il Napoli, che sta cercando di cederlo. Il club azzurro sta trattando con alcune squadre francesi e nei prossimi giorni potrebbero esserci novità sul futuro dell’esterno.