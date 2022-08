Sky Sport riporta che Arkadiusz Milik diventerà un nuovo calciatore della Juventus.

L’attaccante arriva in prestito per un milione con diritto di riscatto fissato a 7 ed è atteso a Torino già in giornata.

Ricordiamo che qualora venisse riscattato, il Napoli potrà esercitare la clausola della rivendita del 30%.