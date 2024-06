Real Madrid campione d’Europa, il Napoli si complimenta con Ancelotti. Il messaggio della società

Nell’ultima notte della Champions League 23/24, quella della finale tra Borussia Dortmund e Real Madrid, a trionfare sono stati i Blancos che hanno alzato per la quindicesima volta la Coppa dei Campioni al cielo. A Wembley la partita si è conclusa sul 2-0 grazie alle reti di Carvajal al 74′ e Vinicius Jr. all’ 83′. Il Napoli, squadra tra le ex di mister Ancelotti, ha deciso di congratularsi con l’allenatore e con la società spagnola per la vittoria tramite un post su X (ex Twitter). Questo il messaggio di congratulazioni:

Il Calcio Napoli si congratula con Florentino Pérez, con tutti i calciatori del Real Madrid e con Carlo Ancelotti per la vittoria della Champions — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 2, 2024