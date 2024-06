Osimhen-Arsenal? Gli inglesi inseriscono uno scambio. La situazione

Tra Victor Osimhen ed il Napoli si concluderà molto probabilmente durante quest’estate. Dopo 4 stagioni in maglia azzurra, la clausola del nigeriano è pronta ad essere riscattata da più club. L’interesse c’è da parte di alcune delle più grandi squadre del panorama europeo come PSG, Chelsea ma anche Arsenal e il numero 9 non ha mai nascosto la sua intenzione di giocare la Premier League, campionato considerato come il più affascinante in Europa se non al Mondo.

Queste le parole di oggi de La Repubblica sull’interesse dei Gunners: “Osimhen è ancora orfano di una offerta dalla Premier League (a Conte piacerebbe Gyokeres dello Sporting Lisbona). Il Chelsea non ha affondato il colpo, quindi l’ipotesi Lukaku non è contemplata. Resta da capire se si muoverà l’Arsenal che potrebbe proporre come parziale contropartite Emile Smith Rowe, trequartista talentuoso che ha trovato poco spazio ai Gunners nel corso della stagione appena conclusa. Effetto Conte, parte seconda”.