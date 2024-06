Rottura tra Napoli e Di Lorenzo, ma Conte proverà a convincerlo

Il rapporto tra il Napoli ed il suo capitano Giovanni Di Lorenzo sta attraversando la peggiore fase dall’arrivo del terzino in città. Negli scorsi giorni infatti, il procuratore Mario Giuffredi ha dichiarato la volontà del calciatore di trasferirsi in un nuovo club e dopo non molto la società azzurra ha risposto con un comunicato affermando l’intenzione di non cedere Di Lorenzo, che dopo il rinnovo della scorsa estate ha ancora 4 anni di contratto. La risposta dell’agente non si è fatta attendere: “Prendo atto della nota diramata dal Napoli a nome del Presidente. Vorrei ricordare a tutti, De Laurentiis compreso, che le nostre azioni e decisioni scaturiscono inevitabilmente dalle sue dichiarazioni. Ribadisco che andremo avanti per la nostra strada. Continuerò a lavorare per far si che il giocatore vada via da Napoli”. Insomma, le cose non vanno per il verso giusto e ciò anche poiché la vera intenzione del numero 22 non è stata chiarita.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, a provare a risanare la ferita sarà Antonio Conte. L’ex ct sarà infatti il nuovo allenatore del Napoli e dopo l’ufficialità dell’approdo, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, la sua speranza è quella di riuscire a convincere il capitano e trattenerlo almeno per la prossima stagione.