Mertens: “Sono sorpreso dal mio rendimento, pensavo che sarebbe stata l’ultima stagione”

La bandiera del Napoli, nonché il miglior marcatore della storia del club, Dries Mertens ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della stagione con il Galatasaray. Il belga è diventato da pochi giorni campione di Turchia con il club e si è dichiarato sorpreso dalle sue stesse prestazioni, considerando anche il fatto che avesse messo in considerazione l’addio al calcio rimandato probabilmente alla prossima stagione. Ecco le sue parole:

“Ho iniziato la scorsa stagione con la sensazione che sarebbe stata l’ultima. Inoltre pensavo che l’allenatore e la società volevano farmi giocare di meno. Avevano acquistato Ziyech, Zaha e Ndombele, grandi nomi. Ma ad un certo punto ho comunque lottato per meritarmi un posto nella squadra e ho giocato tanto. Sono davvero sorpreso dal mio rendimento. Icardi? È stato in lotta con Edin Dzeko per il titolo di capocannoniere, io avevo due assist in meno rispetto al giocatore migliore in questa classifica. Allora io e Mauro abbiamo stretto un accordo: gli ho lasciato fare alcuni gol che avrei potuto segnare io. Così lui è diventato capocannoniere e io sono diventato il re degli assist”.