Del Genio a Radio Goal: “Per me la difesa ha funzionato, goal su due giocate”

Paolo Del Genio ha parlato di Verona-Napoli, dando la sua opinione sulle due reti della squadra di casa.

Il giornalista a Radio Goal si è espresso così: “Voglio essere in controtendenza con quanto sto leggendo sulla partita di ieri. Per me si poteva fare meglio ma la difesa non ha sofferto poi così tanto. I due goal del Verona sono in effetti arrivati su due giocate personali dei padroni di casa. Anche gli avversari ci sono in campo”. Un giudizio, quello di Del Genio, che si differenzia dai pareri che sono arrivati nelle ultime ore sulla fase difensiva vista al Bentegodi.