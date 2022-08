SSC NAPOLI – Il report dell’allenamento odierno: il punto su Fabiàn

La SSC Napoli ha reso noto un comunicato ufficiale in relazione al report dell’allenamento odierno.

Ecco il resoconto ufficiale, tratto dal sito del club: “Dopo il successo a Verona nel debutto in campionato, il Napoli ha ripreso oggi pomeriggio gli allenamenti all’SSC Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 18.30 per la seconda giornata di Serie A. Coloro che sono andati in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico tra campo e palestra. Gli altri uomini della rosa hanno svolto attivazione e di seguito partitina di allenamento con la Primavera. Ambrosino e Fabian hanno fatto lavoro personalizzato in palestra e in campo”.