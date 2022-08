Paolo Bargiggia, esperto di calciomercato, è intervenuto a 1 Station Radio su Simeone.

Quest’ultimo ha chiarito la vicenda Cholito così: “Simeone non è ancora stato ufficializzato dal Napoli perchè la società partenopea sta definendo gli ultimi dettagli per i bonus rivolti al calciatori, pari a circa cinquecentomila euro. A breve verrà fatto l’annuncio”. Si aspetta solo il tweet di ADL per chiarire ogni dubbio, ma oramai l’ex Verona è un calciatore del Napoli senza più alcun tipo di dubbio.