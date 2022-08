Del Genio: “Ndombele potrebbe essere un grande acquisto. Per i portieri bisogna fare chiarezza”.

Il noto giornalista e conduttore radiofonico per Kiss Kiss Napoli, Paolo Del Genio, è intervenuto a ‘Radio Goal’, parlando della situazione portieri e di Tanguy Ndombelè. Ecco un bravo estratto delle sue parole, sia sul centrocampista francese in uscita dal Totthenam, sia sulla situazione portieri: “Ndombelè è un giocatore che piace a molti, ma bisogna gestire bene questi calciatori che vengono pagati molto e poi non rendono come ci si aspettava. Poi la differenza tra Premier e Serie A è evidente, e potrebbe tornare ad essere un grande giocatore. Per la situazione portiere invece bisogna informare Spalletti della situazione Meret, in caso di cessione imminente farei giocare Sirigu a Verona, altrimenti farei giocare Meret”.