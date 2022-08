SportMediaset – Il Napoli punta forte su Ndombele. Gli azzurri più avanti rispetto al Milan

Tanguy Ndombele è uno dei nuovi nomi usciti per il centrocampo azzurro. Il centrocampista francese con Antonio Conte non viene considerato centrale nel progetto, e per questo potrebbe lasciare il Totthenam in prestito in questo calciomercato. Gli azzurri sembrano volere un giocatore molto simile ad Anguissa, e il transalpino possiede capacità fisiche e tecniche molto simili a quelle del camerunense. L’ex Lione è al momento sul taccuino anche del Milan, che però non sembra voler intavolare seriamente una trattativa con gli inglesi, a differenza del club azzurro, per questo avanti rispetto ai rossoneri. L’idea del presidente azzurro è di portare al Napoli il mediano con una formula molto simile a quella di Anguissa.