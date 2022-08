Sky – Il Sassuolo ha trovato l’accordo con l’Inter per Pinamonti. Indizio nella trattativa Raspadori?

Andrea Pinamonti è stato per varie settimane al centro di un duello di mercato tra Sassuolo e Atalanta. L’attaccante dell’Inter alla fine verrà ceduto al club neroverde, che per acquistarlo spenderà circa 20 milioni di euro. La punta dovrebbe svolgere le visite mediche nella giornata di domani, e molto probabilmente arriverà in Emilia Romagna per sostituire Giacomo Raspadori. Il fantasista è ormai promesso sposo degli azzurri da diverse settimane, e questa trattativa potrebbe finalmente sbloccare l’affare tra gli azzurri e il club emiliano.