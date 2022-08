Repubblica – Addio Meret: c’è un club italiano interessato a lui

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de la Repubblica, pare che Alex Meret sia nel mirino di un club italiano.

Si tratta del Torino. Vista la permanenza instabile del portiere in maglia azzurra, la società di Urbano Cairo starebbe pensando di puntare su di lui come primo difensore della stagione. Si parla di un prestito con diritto di riscatto, qualora Meret accettasse di rinnovare con il Napoli almeno per un anno.

Tutto, però, dipenderà dall’operazione Kepa. Se lo spagnolo dovesse arrivare, allora ci sarebbe il via libera per la trattativa.