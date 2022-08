L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sull’operazione Giovanni Simeone.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che la trattativa potrebbe saltare.

Il motivo. Nel caso in cui dovesse arrivare Giacomo Raspadori, il club azzurro potrebbe optare per la permanenza di Petagna in rosa e, a quel punto, il Cholito accetterebbe la proposta del Borussia Dortmund.

Da valutare eventuali sviluppi a riguardo nei prossimi giorni.