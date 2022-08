Repubblica – Il Napoli vuole stringere i tempi per l’affare Kepa, la situazione

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de la Repubblica, pare che il Napoli stia accelerando per portare a termine l’operazione Kepa.

Il club vorrebbe che il portiere arrivasse prima dell’inizio del campionato. Per questa ragione, sta spingendo per chiudere l’accordo già trovato sull’ingaggio (25% club di ADL, 75% Chelsea). Mancano, però, i bonus da riconoscere ai Blues in caso di qualificazione in Champions League.

Le prossime ore potrebbero essere decisive, considerando che l’agente del primo difensore è a Milano da ieri, in seguito al trasferimento definitivo di De Ketelaere in rossonero.