Gazzetta – Spalletti deciso: risolvere la questione portiere al più presto! Le ultime

La Gazzetta dello Sport dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime notizie di calciomercato. Secondo quanto riportato dalla rosea Luciano Spalletti ha dato delle indicazioni per l’individuazione del secondo portiere. Il tecnico azzurro vorrebbe che questi arrivasse prima di ferragosto e non aspettare la chiusura del mercato:

“Luciano Spalletti vorrebbe risolvere al più presto la questione portiere. Kepa è un’idea che deve presto diventare trattativa (chiedendo al Chelsea un prestito con diritto di riscatto e di contribuire a gran parte dell’ingaggio). Se i Blues invece continueranno a prendere tempo bisognerà rivolgersi altrove. Piacciono tre profili stranieri di esperienza: Neto del Barcellona, Trapp dell’Eintracht (che però ha un ingaggio molto alto) e Ivusic dell’Osijek. Resta in piedi anche la pista che porta a Sirigu, ma l’eccessivo temporeggiare da parte del Napoli lascia intendere che il campione europeo ex a Torino non è esattamente una prima scelta“. Si legge sul quotidiano.