GdS- Calaiò: “Mertens poteva far comodo al Napoli. Spalletti leader, Osimhen da 30 gol”

Ecco alcune parole dette da Calaiò, ex Napoli, a Radio Marte: “Uno ci sperava fino all’ultimo, ma bisognava essere realisti. Queste cose portate alle lunghe vanno a finire che le strade si separano. Questo matrimonio è finito per una serie di cose ed è un peccato perché poteva fare comodo al Napoli. Mi dispiace che un giocatore come lui che ha fatto la storia, se ne debba andare come l’acqua fresca senza una festa. Questo è il calcio e le bandiere non esistono più. L’argomento che dobbiamo fare è che il Napoli come società ha deciso di fare una rifondazione e abbassare gli ingaggi, ma bisogna vedere se avrà ragione. È andato via Insigne perché aveva un ingaggio importante ed è stato preso Kvaratskhelia. A Mertens hai offerto 2.4 milioni all’anno, ma bisogna capire se riesci a trovare un’alternativa giovane che paghi la metà di quanto avresti pagato lui e a livello di gol siamo nella media, avrà avuto ragione il Napoli”.