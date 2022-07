Per completare la rosa per la prossima stagione, Luciano Spalletti, necessita di un difensore per sostituire il partente Koulibaly. Il Napoli a lavoro per portare a casa il difensore coreano.

Francesco Modugno, ha riferito di alcuni importanti aggiornamenti: “A Rivisondoli c’è qualche componente dell’entourage di Kim Min-Jae con Giuntoli e De Laurentiis. Si stanno limando gli ultimi dettagli contrattuali dal punto di vista fiscale, si sta praticamente formalizzando l’operazione. E’ atteso probabilmente nella giornata di domani o al mattino o nel pomeriggio”, ha riferito il giornalista e inviato di SKY Sport.