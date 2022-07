Gazzetta critica Osimhen: Spalletti ha preso la decisione giusta, il nigeriano deve imparare a controllarsi

L’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’ si è soffermata a lungo in merito all’episodio della lite tra Victor Osimhen e Luciano Spalletti durante la partitella di fine allenamento allo stadio Patini di Castel di Sangro.

Il motivo della lite sarebbe stato un fallo non fischiato dall’allenatore ai danni del nigeriano che, dopo una reazione esagerata, è stato allontanato dal terreno di gioco.

Ecco le parole della ‘Gazzetta’: “Sta nel fatto che l’esuberanza di Osimhen è straripante anche in allenamento. E, al di là dell’errore commesso, il giocatore è un generoso che non si risparmia mai in campo.

Ma deve imparare a gestirsi meglio, non solo sotto il profilo comportamentale, ma anche nella partecipazione al gioco. Su questo Spalletti è un martello col suo attaccante, perché lo ritiene come potenziale fra i migliori in circolazione a livello internazionale.

E se con l’esperienza imparerà a muoversi meglio in campo, risparmiando qualche fuorigioco inutile e contribuendo maggiormente alla manovra, sia lui che il Napoli potranno fare un salto di qualità importante. Giusto dunque il richiamo e la decisione di Spalletti“