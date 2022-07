Dalla Spagna – Napoli vuole uno tra Kepa e Navas: lo scenario

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo, As, il Napoli pensa a Kepa: ha già avuto contatti sia con il Chelsea che con l’entourage del giocatore, anche se ancora non c’è una trattativa. L’affare è possibile solo in prestito se i Blues accetteranno di pagare parte dello stipendio dello spagnolo, visto l’enorme ingaggio dello spagnolo. La seconda opzione porta a Keylor Navas. L’ex Real Madrid chiaramente non è contento al PSG, ma, come nel caso di Kepa, la trattativa è fattibile se i parigini accetteranno di pagare buona parte dell’ingaggio. Allo stesso tempo si lavora per Neto del Barcellona, ma si andrà sul brasiliano solo quando le altre due opzioni saranno impraticabili visto che sul piano economico rientra nei parametri azzurri.