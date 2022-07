Nel prepartita di Monza-Renate, l’ad monzese Adriano Galliani ha parlato ai microfoni di Sportitalia: “Quello su cui stiamo lavorando è un difensore e non un attaccante, partiamo da questo. Noi ora davanti siamo coperti, abbiamo 5 attaccanti, per Petagna ancora è tutto da vedere, ora serve un difensore, molto forte. Attualmente io non sento grandi necessità davanti, e poi chi non è arrivato a Monza vuol dire che non l’abbiamo mai chiesto. Il difensore è Acerbi? Assolutamente no”.