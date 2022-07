Bayern Monaco, Nagelsmann: “De Ligt? Mi ha detto che non si era mai allenato cosi in Italia…”

Non è partita benissimo l’avventura di De Ligt al Bayern Monaco, causa un ritardo di condizione importante da parte dell’olandese. A riferirlo è stato lo stesso Nagelsmann, che in conferenza stampa dagli States si è fatto “messaggero” di un colloquio avuto con il centrale: “Ho parlato con De Ligt dopo l’allenamento e mi ha detto che è stato l’allenamento più duro in quattro anni. In realtà secondo me è stata sè dura, ma nemmeno così tanto e così la pensa anche il nostro reparto medico…. Matthijs mi ha detto che non è stato facile tenersi in forma in Italia. Con lui dovremo lavorare duramente”.