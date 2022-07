Corbo: “Koulibaly? La società sapeva già da due mesi. Dybala? Nessun allenatore lo lascerebbe fuori per non smontare il modulo”

Antonio Corbo, giornalista, ha scritto su La Repubblica a proposito della comunicazione della Ssc Napoli. In particolare, il focus è incentrato sulle dichiarazioni in merito a delle trattative del calciomercato azzurro.

“Lo staff che lancia e ritira degli annunci, Giuntoli che offre 6 milioni netti all’anno a Koulibaly, Spalletti che gli promette una fascia di capitano grossa così, ma la società sa da due mesi che il calciatore si è sfilato dal Napoli, e non cambia idea. Ma non è finita qui: il Napoli si ritira dalla corsa per Dybala per non smontare il 4-3-3. Ma quale allenatore per un modulo lascerebbe fuori un talento del genere?”.