Da Verona- Non solo Simeone, pronti 13 milioni per Barak!

Il Napoli sembra essere, in queste settimane, molto attivo sul mercato: dopo aver chiuso per Kim ed essere molto vicini all’accordo per Simeone, Giuntoli è già a lavoro per chiudere il prima possibile un altro colpo, si tratta del centrocampista ceco Antonin Barak.

Da Verona fanno sapere che la prima offerta del Napoli sarà intorno ai 13 milioni, cifra che accontenterebbe la dirigenza del club veneto.

Dunque, non appena il trasferimento al Monza di Andrea Petagna sarà ufficializzato, il Napoli potrà essere più concreto e definire le varie operazioni.