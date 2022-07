Tuttosport: Ounas vicino alla Salernitana

Tuttosport fa il punto del mercato del Napoli e in particolare fornisce importanti novità su Adam Ounas:“Quanto al Napoli, manca poco all’annuncio del difensore coreano Kim, mentre per l’attacco restano in ballo Simeone e Deulofeu, una scelta condizionata anche dalla possibilità di tesserare subito Ola Solbakken o attendere che a dicembre si svincoli dal Bodo Glimt. Concluso il passaggio di Caprari al Monza, che ha preso anche Filippo Ranocchia dalla Juventus e che oggi definirà l’arrivo di Petagna dal Napoli. Pressing anche su Mazzocchi della Salernitana, che insiste con il Napoli per Adam Ounas”