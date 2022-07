Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, vari club avrebbero effettuato dei sondaggi per Hirving Lozano. Tra questi, a muoversi in maniera più concreta, è stato il per il West Ham. Al momento, a frenare la nascita di una vera e propria trattativa, è l’ingaggio del messicano. Sempre secondo quanto riportato dalla testata, il Napoli valuta il cartellino del calciatore intorno ai 20 milioni di euro.