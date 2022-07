Come riportato da radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del calcio Napoli, Hirving Lozano resta al Napoli. Questa mattina l’indiscrezione di mercato aveva parlato di contatti tra il West Ham e il messicano. Il club di premier, alla ricerca di un esterno si sarebbe lanciato in dei sondaggi con il club azzurro per valutare la fattibilità dell’operazione. L’ingaggio del messicano rappresenta al momento l’ostacolo più grande per una trattativa reale fra i due club. Tuttavia, come riferito dalla radio, il Napoli non ha alcuna intenzione di cedere il ”Chucky” per questa stagione.

West Ham ma non solo...

Come riferito dalle pagine di Tuttosport nelle settimane precedenti, il Napoli ha già perso molti giocatori in questa finestra di calciomercato, e rischia di perderne molti altri. Tra i giocatori su cui il Napoli ascolterebbe richieste ci sarebbero anche Piotr Zielinski e Hirving Lozano, che non hanno disputato una grandissima stagione l’anno scorso. Il motivo di questa decisione sarebbe soprattutto l’ingaggio elevato, infatti il messicano percepisce 4.5 milioni di euro e il presidente De Laurentiis vuole abbassare il monte ingaggi. Al momento non sembrano esserci acquirenti pronti a fare un’offerta adeguata per i due giocatori, ma nel caso arrivasse il Napoli ascolterebbe l’offerta.