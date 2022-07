A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, Nicolò Schira ha svelato gli ultimi aggiornamenti sul nodo di mercato Mertens:

E’ ancora possibile un approdo di Mertens alla corte di Sarri? “Il giocatore aspetta solo il Napoli, ma ormai siamo quasi agli inizi di agosto. Bisogna ancora attendere qualche altra settimana, tuttavia, le tempistiche si stanno dilungando troppo e l’ipotesi Lazio potrebbe avanzare, poiché il calciatore si sta guardando intorno. Nonostante le smentite di Lotito. Persiste anche l’interesse dell’Anversa. Tra Lotito e De Laurentiis c’è comunque un rapporto di amicizia, difficile che il primo possa fare uno sgarro al secondo. La Lazio, inoltre, ha molti calciatori in attacco, Mertens è un grande giocatore, ma è comunque stracolma nel reparto offensivo. Forse il belga non avrebbe così tante opportunità nell’undici titolare. Se Dries dovesse accettare, ricoprirebbe il ruolo di comprimario. La pista non è così calda come sembra”.

Le parole di oggi di Lotito

Queste le parole di oggi del presidente biancoceleste, Claudio Lotito ad Il Messaggero: “Non ho mai contattato il belga e né gli ho offerto alcun contratto perché la nostra rosa non ne ha bisogno”. Parole che spazzano via ogni possibile desiderio di Maurizio Sarri di riavere il suo pupillo in corte.