Gazzetta – Il Napoli seguiva già da molto tempo Kim: il retroscena

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli seguiva Kim Min-Jae già da prima che andasse al Fenerbahce.

Ecco il retroscena: “Il Napoli lo osserva da tempo ma non era il momento di ingaggiarlo quando il Fenerbahce lo acquistò per circa 4 milioni. Oggi la sua valutazione è molto alta anche perché i centrali difensivi forti a livello internazionale stanno diventando merce rara come dimostra l’attuale mercato. Nel giro di una settimana capiremo se sarà sempre il fattore Kappa a guidare la difesa azzurra”.