Kvaratskhelia: “Ho accettato subito Napoli. Mi ispiro a Cristiano Ronaldo”

Khvicha Kvaratskhelia, il talento georgiano da poco sbarcato a Napoli, ha già lasciato intravedere dei colpi di gran classe. Le sue giocate hanno dato delle buone impressioni alla tifoseria, che sogna di vedere in lui un futuro fuoriclasse. Nella giornata di oggi, alle ore 12:15 l’ex Rubin Kazan verrà presentato ufficialmente. Segui la diretta testuale con MondoNapoli.

“Prima settimana? Il Napoli è una squadra molto forte. Quando ho visto l’offerta, non ci ho nemmeno pensato. La tua prima settimana? Da una settimana non si può capire molto, il tempo racconterà. I nuovi compagni? Sto studiando tanto dai calciatori, mi dicono che sono amichevole. Cosa ti ha detto Spalletti in questa prima settimana? È una persona fantastica, ho già imparato tanto da lui. C’è un calciatore a cui ti ispiri? Cristiano Ronaldo. Quale posizione prediligi in campo? Attaccante di sinistra. Calcio italiano? Sto studianod la lingua, voglio parlarlo molto bene. Parlo anche un po’ inglese e russo. Per l’adattamento avrò bisogno di 3-4 mesi, voglio capire tutti i dettagli tecnici. Perché hai lasciato la Russia? È una domanda politica, la situazione è difficile. Ho scelto la Dinamo Batumi perché è una squadra del mio paese. Motivi? Non voglio parlare di politica”

“Ogni calciatore vuole crescere e così anch’io. Ambasciatore della Georgia? Quando da un piccolo paese vai in uno grande come l’Italia è un grande passo. Questa sarà una grande esperienza anche per i ragazzini georgiani. Spero di poter dare uno stimolo anche a loro. Champions League? Mi sento pronto, faccio vedere del mio massimo. Sai calciare punizioni e rigori? Sì. Città di Napoli? È molto bella, non ne ho mai viste così. Mi hanno parlato anche del tifo caloroso. Quando sono uscito tutti sapevano chi ero. Gol? Non so, sono qua per giocare. Nome? Non so, si può usare il soprannome che è Kvara. Perché hai scelto il numero 77? Perché il 7 è il mio numero preferito. Con chi hai legato di più? Non posso scegliere neanche una persona, voglio vedere tutti, li voglio conoscere. Ci sono state altre offerte per te? Ne ho avute tante, ma quella del Napoli è stata la migliore, non ci ho nemmeno pensato e sono arrivato”.

“Il clima nello spogliatoio? Dispiace aver perso certi giocatori, ma ce ne sono di tanti forti. Vuoi vincere o arrivare a livelli alti? Vincere di squadra è la prima cosa, dopo di questo crescere quando la tua squadra vince. Altre posizioni in campo? A me piace tantissimo la mia posizione, ma dove serve mi colloco, e se serve sono disposto ad aiutare la squadra. Giocare a destra? Ripeto, dove serve gioco, non voglio far vedere di saper giocare solo a destra o sinistra. Sarà difficile, in questa squadra ha giocato Maradona, ma farò del massimo per fare meglio. Il tuo obiettivo personale? Voglio dare del massimo e aiutare la squadra a vincere. C’è qualcuno che ti ha colpito? Sono tanti, mi piacciono tutti, e penso che siano tutti forti. Il soprannome Kvaradona dei tifosi georgiani? Per Napoli significa tutto, è una grande responsabilità quando ti chiamano così. Farò di tutto per rendere i tifosi felici di me. Ti piace il soprannome? Sì”.