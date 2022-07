Ssc Napoli, i convocati per il ritiro di Dimaro. Presenti Kvaratskhelia e Olivera

La Ssc Napoli, attraverso i suoi canali social, ha diramato la lista dei convocati per il ritiro di Dimaro. Tra i calciatori richiamati, risalta il nome di Giuseppe Ambrosino, attaccante messosi in luce con la Primavera e con la Nazionale Under 19. Presenti anche i neoacquisti Khvicha Kvaratskhelia e Mathias Olivera. La squadra partirà oggi pomeriggio alla volta del Trentino, per poi svolgere nella giornata di domani la prima sessione di allenamento. Naturalmente, i calciatori impegnati con le proprie nazionali si aggregheranno a ritiro in corso. Di seguito, la lista completa.