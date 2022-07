Pedullà: “Ecco Dodo il nuovo terzino della Fiorentina”

Alfredo Pedullà, in un articolo sul suo sito ufficiale, ha tessuto le lodi di Dodo definendolo “un grande colpo”. Ecco quanto si legge: “La Fiorentina ha chiuso il colpo Dodo, terzino tutta fascia dello Shakhtar Donetsk, che arriva a Firenze per una cifra intorno ai 15 milioni più bonus. È un colpo richiesto espressamente da Italiano dopo la partenza di Odriozola, voleva un terzino con le stesse caratteristiche. Un terzino brasiliano vero e proprio, che fa della spinta offensiva la sua arma in più”.

“Alto poco più di 166 cm è arrivato allo Shakhtar nel 2018. Col club ucraino ha collezionato 97 partite fornendo 17 assist, conditi da 5 gol. Nonostante la giovane età, lui un classe 98, ha già collezionato 17 partite in Champions League, oltre alle 9 in Europa League. Il brasiliano dunque arriva a Firenze dopo l’inattività dovuta alla sospensione del campionato Ucraino a causa dello scoppio della guerra in Ucraina e necessità di un periodo di adattamento, sia al calcio italiano, completamente diverso da quello ucraino, ma necessario anche a rimettere su la forma giusta”, ha aggiunto Pedullà.