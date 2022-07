Il Mattino – Fabian e Demme potrebbero partire. I possibili sostituti

L’edizione odierna de Il Mattino scrive a proposito della situazione del calciomercato azzurro nel reparto di centrocampo. Infatti, sia Fabian Ruiz che Diego Demme sono in lista di sbarco, e il loro futuro potrebbe essere lontano da Napoli. In ogni caso, la dirigenza aspetterà la cessione di almeno uno dei due elementi per provvedere ad acquistare un nuovo elemento in mediana, così come si poterà per ogni altro acquisto: prima una partenza, poi un arrivo. Al momento i nomi più caldi sono Mattias Svanberg del Bologna e di Jordan Veretout della Roma.