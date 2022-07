Mertens- Capri Anacapri un aspetto blocca il sogno isolano

Qualche giorno fa era rimbalzata la voce che alcuni imprenditori capresi avrebbero organizzato una colletta, insieme con lo sponsor Givova, per convincere il giocatore belga ad accettare di giocare il prossimo campionato di Eccellenza campana. Mertens ha anche inodssato la maglia della squadra isolana in un video oltre a farsi ritrarre con il presidente Florio dinanzi al ristorante di quest’ultimo. L’offerta comprendeva annessi trasferimenti da e per Capri, e pure una lussuosa villa sull’isola a disposizione oltre ad un compenso significativo (due milioni di euro più bonus). Tutto scritto in una mail recapitata ai legali di Mertens, che gradirebbe chiudere la carriera sull’Isola Azzurra. Ma la trattativa potrebbe essere bloccata dal fatto che in Eccellenza vige il tetto salariale di 30000 euro lordi l’anno. Questo è quanto confermato:

