Bilancio 2021 in perdita per la Filmauro, rosso di circa 66 milioni

Chiude in perdita la Filmauro della famiglia De Laurentiis nell’ultimo bilancio chiuso il 30 giugno 2021, con conti spinti verso il basso dall’impatto della pandemia. Ancora una volta la società del patron azzurro chiude l’esercizio in rosso di ben 66 milioni, quasi il doppio rispetto a quello dell’anno precedente (34,7 milioni). Il portale specializzato Calcio&Finanza analizza l’ultimo bilancio pubblicato dalla Filmauro di De Laurentiis. Emerge un calo del fatturato del 17%, passando da 295,2 a 245,2 milioni di euro. Un decremento della società “attribuibile, prevalentemente, alle minori plusvalenze realizzate dalla partecipata SSC Napoli S.p.A. (Euro 47 mln. circa). L’incremento netto degli oneri della produzione, pari ad Euro 16 mln. circa, trova giustificazione, prevalentemente, nei maggiori costi del personale tesserato (Euro 15 mln. circa) mentre diminuiscono costi per gli ammortamenti dei diritti alle prestazioni professionali dei calciatori (Euro 7 mln. circa)”. Da sottolineare come i proventi della gestione di Napoli e Bari pesino del 92% sui conti della Filmauro, nonostante si registri un decremento del 18%. Per quanto riguarda, invece, la produzione e distribuzione di prodotti cinematografici si registra una flessione 30%. Nonostante le perdite, il portale sottolinea l’aumento del patrimonio netto da 168,3 milioni del 2020 al 180,5 milioni di euro del 2021.