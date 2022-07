Galeone: ” Koulibaly perfetto se parte De Ligt”

Giovanni Galeone è stato intervistato ai microfoni di tuttosport. Ecco le sue parole: “Max sa che può perdere De Ligt. Con altri 2 big è la sua Juve”.

L’ex tecnico del Pescara continua: “Mi aveva detto dell’ipotesi di De Ligt, di eventuali strategie per muoversi di conseguenza. Ma lo sa benissimo anche lui che bisogna mettere a posto la difesa e che non basta tenere Pogba e Di Maria per cambiare la Juventus… Bremer-Koulibaly andrebbero bene. Se parte l’olandese serve un difensore ‘sinistro’ di livello”.