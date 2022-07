Sconcerti: ”Dybala adatto al gioco di Spalletti. Milan e Inter hanno bisogno di altro”

E’ ormai noto da giorni l’interessamento del Napoli per Dybala, il giocatore si trova al momento senza squadra e vorrebbe rimanere in Italia. L’ Inter sembrava in grande vantaggio ma il trattamento di preferenza riservato a Romelu Lukaku non ha fatto piacere a Dybala e ai suoi assistiti che si sono messi alla ricerca di altre destinazioni.

Sulla questione dell’argentino si è espresso anche il giornalista Mario Sconcerti, ecco le sue dichiarazioni: ”Nel tentativo di prenderlo mi sembra che alcune squadre, soprattutto il Milan, puntino su qualità tattiche che Dybala non ha. Il Milan cerca un trequartista, Dybala è un attaccante puro. Può partire anche da lontano, ma non ha né la corsa né la comprensione del ruolo. In sintesi non può essere il terzo centrocampista. Nemmeno Diaz lo è, infatti è stata per lui una stagione grigia. Ma Diaz almeno è un fantasista di movimento, non c’entra niente con Dybala. Segna molto meno perché non è un attaccante“.

Inoltre, il giornalista ha dichiarato che vedrebbe meglio l’argentino al Napoli o alla Roma di Josè Mourinho, squadre che gli permetterebbero di esprimere le sue qualità al meglio.