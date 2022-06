Corbo: “Le incomprensioni tra Spalletti e ADL hanno alzato un polverone”

Nel suo odierno editoriale per la Repubblica, il giornalista Antonio Corbo ha parlato della situazione attuale in casa Napoli.

Ecco quanto scrive: “Lo scontro tattico fra De Laurentiis e Spalletti ha alzato uno sgradevole polverone sul cantiere Napoli. I lavori vanno avanti, ma i tifosi stentano a vedere. Da fuori immaginano una paralisi. Avanzano scetticismo e depressione. Il mancato chiarimento sul programma rende malinconica l’idea di un colpevole immobilismo. Tutto sembra fermo al battibecco a distanza di due settimane fa. De Laurentiis che promette un ciclo che porti a vincere, Spalletti che invece teorizza difficoltà per ripetere la qualificazione Champions. L’intervista a Sky è stata uno scroscio di acqua gelata. Evidente il tentativo di raffreddare gli entusiasmi per far sembrare un capolavoro a futura memoria anche un quarto posto”.

“Qualcosa si muove però e l’allenatore lo sa bene. Coinvolto nel progetto con un mensile lordo di 700mila euro, è puntualmente informato. Sente ogni giorno il presidente. La mancanza di liquidità crea per tutti i club un mercato diverso, i giocatori svincolati devono rivedere le loro richieste, come Dybala che dai 15 milioni annui chiesti alla Juve stenta a firmare con l’Inter per la metà. Se n’è accorto anche Mertens, dopo il preventivo inviato al Napoli : 2,4 milioni netti, 1,6 di premio alla firma, 800mila euro ai fortunati agenti. Oggi Mertens è fuori. Solo un esempio di un mondo ormai sottosopra. Manca il chiarimento. Ma le prospettive sono nette. La società ha aperto il nuovo corso, e va avanti. Il taglio al monte ingaggi sembrava impossibile, ma c’è”.