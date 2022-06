Situazione portieri: tutto ciò che c’è da sapere

Uno dei tanti punti chiave di questo mercato per il Napoli è la porta. Secondo le ultime indiscrezioni, Alex Meret sarebbe molto vicino al rinnovo, mentre David Ospina sarebbe scomparso dai radar. Per sostituire il colombiano, si trattano vari nomi. Inizialmente, la società sembrava essere più improntata a fornire una nuova concorrenza a Meret cercando di prendere portieri di prima fascia come Vicario o Carnesecchi. Ora, invece, il Napoli sembrerebbe propenso a far emergere definitivamente il portiere ex Udinese e Spal, cercando di acquistare solamente un suo vice.

In pole abbiamo Salvatore Sirigu che ben conosce l’ambiente napoletano e la serie A, ma occhio al nuovo nome trapelato nelle scorse settimane, ossia quello di Tatarusanu del Milan.