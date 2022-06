L’edizione odierna de Il Roma si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Diego Demme.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che il centrocampista tedesco voglia lasciare il club partenopeo, considerando il suo sentirsi escluso dal progetto della società.

Sebbene ci sia questo desidero, per il momento il giocatore rimarrà in maglia azzurra, in quanto non ci sono trattative di mercato per la cessione.

Dunque, Demme partirà regolarmente per il ritiro di Dimaro-Folgarida.